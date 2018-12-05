بسبب الأمطار.. مصرع 2 وإصابة 6 في حادث تصادم في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 6 آخرون، إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و"توك توك" على الطريق الزراعي "مصر – أسوان" في مركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت شهدت محافظة المنيا، اليوم، أمطارًا غزيرة أثرت على حركة المرور في العديد من شوارع وطرق مدن وقرى الإقليم.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وأوضح مصدر أمني أن الحادث جاء بسبب السرعة الزائدة مع وجود كميات كبيرة من مياه الأمطار على الطريق.

بينما قال مصدر أمني، إن حادث التصادم جاء بسبب السرعة الزائدة تحت الأمطار الشديدة على الطرق.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي في مركز مغاغة أسفر عن وقوع متوفيَين ومصابين.

انتقل العقيد حمدي رفعت، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شمال المنيا، واتضح وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل، و"توك توك" بالطريق الزراعي بين قريتي أبا البلد والعباسية، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.