تركيا: أنقرة "تفكر بجدية" في إطلاق تحقيق دولي بشأن قضية خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

واصلت تركيا ضغطها على المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، حيث قال وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو للصحفيين في بروكسل إن أنقرة "تفكر بجدية" في إطلاق تحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال تشاووش أوغلو" لن نتردد في إجراء تحقيق دولي، إذا كانت هناك حالة جمود"، مضيفا أن هناك توقعات دولية متنامية لتوضيح هذا الحادث.

وانتقد الوزير التركي الرياض بسبب الإدلاء بـ"بيانات متضاربة" بدلا من تبادل معلومات ملموسة، كما تطلب أنقرة.

وقد أصدرت محكمة في اسطنبول اليوم مذكرتي توقيف بحق مساعدين اثنين سابقين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك على خلفية مقتل خاشقجي، وهما النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني.

واتهم الإدعاء التركي عسيري والقحطاني بـ"القتل المتعمد بطريقة وحشية، أو عبر التعذيب مع سبق الإصرار والترصد" .