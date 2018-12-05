وزير الخارجية اللبناني يوجه بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أعطى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل اليوم الأربعاء تعليماته لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضدّ إسرائيل حول خروقاتها المتكررة للبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، اليوم ، أن الوزير باسيل أعطى" التعليمات لتحضير شكوى ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي حول الخروقات الاسرائيلية المتكررة تجاه لبنان، والتي تعد نحو مئة وخمسين خرقاً شهرياً ".

وتخترق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهها الإقليمية، وتطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.