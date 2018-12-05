الدولار يسجل رقم قياسي مقابل الجنيه للتعامل بالشيكات الفورية.. تعرف على سعر الأربعاء

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء، مقارنة مع سعر يوم الثلاثاء في تعاملات السوق الحرة وذلك للتعامل بالشيكات وسجل رقماً قياسياً بينما إستقر في التعامل النقدي، وباتت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية.

يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 57.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 65.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 57.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 64.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الإثنين 3 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 56.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.05 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 63.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الأحد 2 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 56.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 63.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 55.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 62.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

بنك السودان المركزي أعلن صباح يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 أسعار لجنة (صناع السوق) ، على أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.77 جنيه.

أحمد الفاضل

الخرطوم (أخبار الخليج 365)