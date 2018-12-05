الهلال يتأهل والمريخ يودع الأبطال

تأهل الهلال إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بع د كرر فوزه على مضيفه الجيش الزنزباري بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على ملعب عمان الدولي وسجل ثنائية الأزرق نجم الوسط شرف الدين شيبوب من ركلة جزاء في الدقيقة 82 ارتكبت مع المهاجم الكونغولي ادريسا مبومبو، وأضاف البرازيلي جيوفاني في الدقيقة 92، وسيواجه الهلال الأفريقي التونسي المرحلة الأولى من المسابقة. وكان الهلال قد كسب لقاء الذهاب بإربعة أهداف نظيفة.

وفي العاصمة الأوغندية كمبالا، ودع المريخ، دوري أبطال افريقيا من دوره التمهيدي بعد خسارته من مضيفه فايبرز بهدف واستفاد الفريق الأوغندي من الهدف الذي سجله في لقاء الذهاب عندما خسر في أم درمان بهدف لهدفين لصالح المريخ الذي كرر سيناريو الموسم الماضي عندما خرج من التمهيدي على يد شيب تاون البتسواني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)