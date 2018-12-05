الإمدادات الطبية: توفير الأدوية للولايات بأسعار موحدة

أكد الصندوق القومي للإمدادات الطبية إلتزامه بترحيل الأدوية مجاناً لكل فروعه بالولايات لضمان توحيد الأسعار وجودة المنتجات بالولايات. وقال مصدر مطلع بالصندوق القومي للإمدادات الطبية بحسب (smc) أن نسبة توفير الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة تجاوزت أكثر من (85%)، مشيراً إلي أن الصندوق يقوم بتوفير الأدوية وتوزيعها للولايات بأسعار موحّدة. وكشف المصدر عن توفير بنك السودان المركزي حوالي (10) ملايين يورو لسداد مديونيات شركات الأدوية الخارجية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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