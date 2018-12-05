كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: مصالحنا تمنعنا من كشف عن دور المخابرات التركية في انقلاب 2016 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة "زمان" التركية اليوم الأربعاء، أن الحزب الديمقراطي الحر الألماني تقدم بمذكرة للحكومة لاستجلاء دور المخابرات التركية في الانقلاب الفاشل في 2016، وردت عليها الحكومة، بأنه يتعذر عليها بالقول إنها عاجزة عن توضيح الأمر بسبب حرصها على المصالح الألمانية.

ونقلت الصحيفة أن الصحفي ألماس توبشو عرض طلب استجواب الحزب الديمقراطي الحر ورد الحكومة عليه، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر: "كان أحد الأسئلة المطروحة عن دور المخابرات التركية في المحاولة الانقلابية بناءً على معلومات الحكومة الألمانية، وجاء الرد أن الحكومة لا يمكنها الرد على هذا السؤال بسبب حرصها على سلامة ومصالح البلاد".