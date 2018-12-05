كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: مصالحنا تمنعنا من كشف عن دور المخابرات التركية في انقلاب 2016 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذكر أن المعارضة التركية تصف محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا بـ"الانقلاب المدبر" من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وحلفائه بحثاً عن ذريعة لإعادة تصميم السياسة، والمجتمع، والجيش في تركيا، تمهيداً لنظام الحكم الرئاسي، وهو النظام المعمول به في البلاد حالياً.
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