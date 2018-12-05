- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان يشتكي إسرائيل لدى مجلس الأمن رداً على خروقاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:53 مجبران باسيل وكالات
أعطى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، اليوم الأربعاء، تعليماته لرفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب خروقاتها المتكررة للبنان.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الأربعاء أن الوزير باسيل أعطى" التعليمات لتحضير شكوى ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي حول الخروقات الاسرائيلية المتكررة تجاه لبنان، والتي تعد نحو مئة وخمسين خرقاً شهرياً ".
شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يشتكي إسرائيل لدى مجلس الأمن رداً على خروقاتها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .