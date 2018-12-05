كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تدين محاولات تغيير الوضع القائم في فنزويلا بالقوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محاولة تغيير الوضع القائم في فنزويلا

باستخدام أساليب القوة والإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال بوتين اليوم في موسكو مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يزور روسيا حاليا ..

حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وقال بوتين : "إننا ندرك أن الوضع في فنزويلا لايزال صعبا".. مشددا على دعم موسكو للجهود التي يبذلها

مادورو بغية التوصل إلى تفاهم داخل المجتمع وكذلك لخطوات الرئيس الفنزويلي الرامية إلى تطبيع العلاقات

مع المعارضة.. ومشيرًا إلى أن روسيا وفنزويلا تمكنتا من تجاوز الديناميكية السلبية في العلاقات التجارية بينهما.



ومن جانبه؛ قال مادورو إن فنزويلا قامت على قدميها بفضل الدروس التي استخلصتها من الخطوات العدائية

المختلفة التي استهدفتها سابقا.



وأعلن الرئيس الفنزويلي عن إيجاد فرصة لإطلاق برنامج اقتصادي متكامل بين فنزويلا وروسيا .. معربًا عن

قناعته بأن لقاء اليوم سيتوج بنتائج إيجابية.