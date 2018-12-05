كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يناشد جميع القوى السياسية الدعوة للهدوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جميع القوى السياسية في البلاد الدعوة للهدوء في ظل الموقف الحالي"

غير المسبوق" ، وذلك بحسب ما قاله المتحدث الحكومي بنيامين جريفو.

وأضاف جريفو بعد اجتماع الحكومة الإسبوعي أن ماكرون قال للوزراء " الوقت الذي نمر به ليس وقت

المعارضة السياسية ولكن دعم الجمهورية".

ونقل جريفو عن ماكرون القول" في ظل العنف الهائل قولا وفي بعض الأحيان فعلا، بعض الأشخاص لديهم

هدف واحد وهو مهاجمة الجمهورية".

وطلب ماكرون، الذي لم يتحدث بصورة مباشرة للشعب منذ عودته من قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بعد

أعمال الشغب التي شهدتها باريس السبت الماضي" من القوى السياسية والنقابات العمالية ورجال الأعمال إطلاق

دعوة واضحة للهدوء واحترام نظام الجمهورية" وفقا لما قاله جريفو.