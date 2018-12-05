الجزائر: تدمير مخبأ للإرهابيين و6 قنابل تقليدية الصنع

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دمرت مفارز الجيش الجزائري 6 قنابل تقليدية الصنع ومخبأ للجماعات الإرهابية، إثر عمليات بحث وتمشيط بكل
من ولايتي تيزي وزو والمدية شمالي البلاد.
وكشفت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء أن مفرزة للجيش ضبطت اليوم الأربعاء، مخبأ للذخيرة يحتوي على
20 قذيفة هاون عيار 82 ميلليمتر، إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة تينزاواتين ببرج باجي مختار، القريبة من
الشريط الحدودي مع مالي، وتحفظت المفرزةخلال العملية، على 120 كيلوجراما من مادة نترات الأمونيوم التي
تستخدم في صناعة المتفجرات.
كانت مفارز للجيش، اعتقلت 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايات المدية، ووهران وميلة. كما
دمرت مفارز أخرى، 12 مخبأ للإرهابيين تحوي ألبسة ومفروشات ومواد صيدلانية وأغراضا مختلفة، إثر عمليات
بحث وتمشيط بكلل من ولايتي تيزي وزو وباتنة.
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