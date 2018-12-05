كأس الـ”كاف”.. الرجاء يتعرف على منافسه في الدور الأول

تعرف فريق الرجاء البيضاوي، بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وممثل الكرة المغربية في هذه المسابقة هذا الموسم، إلى جانب حسنية أكادير ونهضة بركان، على خصمه في الدور الأول من المنافسة، ويتعلق الأمر بفريق سيركل مبيري سبورتيف الغابوني، الذي يعتبر من الأندية القارية المغمورية إفريقيا.
وخطف الفريق الغابوني ، اليوم، بطاقة العبور للدور الأول، بعد أن تجاوز منافسه سايلفر ستيليكرز المالاوي، بالرغم من هزيمته بهدف دون رد، إذ بلغ الفريقان ضربات الترجيح، وحسمها السينيغاليون لصالحهم بنتيجة 3 أهداف لهدف وحيد.
ويسعى الفريق الأخضر، إلى تدشين انطلاقته الجديدة في المسابقة بشكل مثالي، حتى ينافس بقوة على الحفاظ على لقبه القاري، ولما لا التتويج به هذا الموسم، للمرة الثالثة في تاريخه.
يشارك إلى أن مباراة الذهاب ستقام بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فيما ستلعب مباراة الإياب في الغابون.
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