صحيفة الأصالة والمعاصرة تعلن توقفها.. غدا الخميس آخر عدد لـ”آخر ساعة”

بعد مرور ثلاث سنوات من إعلان إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عن إطلاق مجموعته الإعلامية لصحيفة “آخر ساعة” أُعلن، اليوم الأربعاء، عن توقيف هذه النسخة الورقية للمجموعة.

وحسب المعلومات، التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن توقيف الصحيفة أُعلن عنه، زوال اليوم الأربعاء، في اجتماع، امتد لمدة 20 دقيقة، ترأسه كل من كريم البناني، المدير المالي للمؤسسة، وعبد القادر الشاوي، مدير نشر الصحيفة.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن كريم البناني أخبر جميع الصحافيين بأن آخر عدد للصحيفة سيكون، يوم غد الخميس 06 دجنبر، في انتظار أن يتم تعويض جميع العاملين في المؤسسة، من صحافيين، وتقنيين.

وأضافت مصادر الموقع أن البناني أخبر جميع العاملين في المؤسسة بأن التعويضات ستكون قانونية، ومجزية للجميع مع وجود امتيازات أخرى، على عكس ما تم مع الدفعة الأولى، التي تم تسريحها، والتي اعتبر البناني في الاجتماع أن ما حصل هو سوء تفاهم فقط.

ولم يحدد المدير المالي للمؤسسة التعويضات، التي سيستفيد منها الصحافيون، والتقنيون في المؤسسة، مؤكدا أنها ستستجيب للاتفاقية المعمول بها.