الحسيمة وتطوان يغازلان خريج مدرسة الرجاء

توصل حمزة التومي، لاعب فريق شباب المسيرة حاليا، وإبن مدرسة نادي الرجاء البيضاوي، بعرضين من ناديي شباب الريف الحسيمي والمغرب التطواني، وذلك من أجل ضمه لصفوفهما خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من اللاعب، أن وكيل أعماله توصل باتصالات من الفريقين الريفي والتطواني، من أجل ضمه من فريق المسيرة، وذلك بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه هذا الموسم رفقة ممثل مدينة العيون.
وينشط التومي، الذي تخرج من مدرس تكوين النادي الأخضر، وتدرج في مختلف فئاته، في مركز الظهير الأيسر، وهو المركز الذي تألق فيه في منافسات البطولة في قسمها الثاني هذا الموسم.
يشار، إلى أن التومي، 23 سنة، يربطه عقد لموسمين مع فريق المسيرة، وقعه شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن فسخ عقده مع الرجاء البيضاوي.
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