البحث عن مخدرات في بيت ذي سوابق عدلية في طانطان.. يسفر عن توقيف خليلته

تمكنت فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن في طانطان من إيقاف شخصين من أجل الاتجار في المخدرات، وحيازة سلاح ناري، مع العلاقة الجنسية غير الشرعية.

وأفاد مصدر أمني أن عناصر الأمن أوقفت “خليلة” المشتبه فيه، التي تربطها به علاقة جنسية غير شرعية، بعد مداهمة بيته، بحثا عن مخدرات، توصلت الجهات المعنية بمعلومات عن وجودها فيه.

وجرى إيقاف المشتبه فيهما، يضيف المصدر ذاته، بناء على المعلومات المتوفرة لدى الفرقة، بأن أحد ذوي السوابق القضائية في ميدان الاتجار في المخدرات يزاول نشاطه الإجرامي انطلاقا من مقهى في المحطة الطرقية في المدينة، ما جعل عناصر الفرقة تنتقل محمولين.

وزاد المصدر ذاته أنه عملا بالمقتضيات القانونية لحالة التلبس، تم إجراء تفتيش دقيق داخل مسكنه أسفر عن حجز كمية من مخدر الشيرا، وأخرى من القنب الهندي، والتبغ الخام، كما أسفرت العملية عن حجز سلاح ناري عبارة عن بندقية.

وأسفرت الأبحاث والتحريات، التي قامت بها الفرقة، عن أن الموقوف يخفي كمية أخرى من المخدر نفسه خلف حوش في حي عين الرحمة، حيث انتقلت الفرقة، وحجز 64 صفيحة من مخدر الشيرا، وزنها يقارب ست كيلوغرامات، وإيقاف خليلته، التي تربطها به علاقة جنسية غير شرعية.

وهكذا، تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.