أمن طنجة يطيح بعصابة تسرق عن طريق “السماوي”..أوقعت ضحايا في كل من فاس وطنجة ومكناس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة من تفكيك شبكة متورطة في عمليات السرقة عن طريق ما يسمى ب” السماوي” .

وأفاد مصدر أمني، أن وقائع القضية، تعود إلى شكاية توصلت بها مصالح أمن طنجة، تقدمت بها سيدة تتعلق بتعرضها لسرقة هاتفها النقال، ومبلغ مالي من طرف شخصين بالقرب من إحدى الأسواق التجارية بطنجة عن طريق ” السماوي” مدلية بأوصافهما.

وقامت فرقة الأبحاث للشرطة القضائية على توقيف المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بكل من ( ه، م ) المزداد سنة 1993، و( ش. إ) المزداد سنة 1964.

وأضاف المصدر ذاته، أن المعنيين، اعترفا خلال البحث التمهيدي بالمنسوب إليهما، كما اعترفا باقترافهما لعدد من العمليات المماثلة بكل من طنجة، و فاس، ومكناس.

وأظهرت الأبحاث، أن الشخصين المتورطين في هذه القضية يتعاملان مع أحد التجار بسوق معروف بمدينة طنجة لبيع مسروقاتهما، حيث تم توقيف صاحب المحل التجاري ( ر.ب) المزداد سنة 1983، وتم استرجاع هاتف الفتاة.

وبناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع صاحب المحل التجاري، رفقة الموقوفان رهن تدبير الحراسة النظرية.