مراسلة للداخلية تعيد ميزانية جماعة طنجة إلى نقطة الصفر

أعادت مراسلة من والي طنجة، محمد اليعقوبي، إلى عمدة المدينة، البشير العبدلاوي، ميزانية المجلس الجماعي للمدينة للسنة المالية 2019 إلى نقطة الصفر.

وفي تعليق على المراسلة، التي توصل بها مجلس جماعة طنجة، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، قال محمد امحجور، نائب العمدة: “فوجئنا بمراسلة مطولة من والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تتحدث عن أمور مرتبطة بالميزانية، وتطلب منا قراءة ثانية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المدونة فيها، وهو ما سنعكف عليه في الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف أمحجور، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن مراسلة الولاية تضمنت ملاحظات يمكن أن تقسم إلى جزءين، يتعلق الجزء الأول منها بأمور عامة، من قبيل غياب رؤية واضحة لتدبير مدينة طنجة..، فيما يتعلق الشق الثاني بمعطيات معروفة، ومعلومة من قبيل الديون، المتراكمة على الجماعة، فيما يتعلق بالتدبير المفوض، وهي أحد أسباب الارتباكات المالية، التي يعيشها المجلس الجماعي لطنجة، منذ سنوات مضت.

وزاد المتحدث ذاته أن “ما تقدم به والي الجهة في مراسلته، ليس فيه أي جديد، إذ إن الإكراهات، التي تعيشها الجهة معروفة، وحلولها لن تتأتى في إطار قراءة ثانية للميزانية”، كما أكد ضرورة تدخل أطراف أخرى لحل الأزمة المالية، والمشاكل، التي تتخبط فيها الجماعة منذ سنوات، على اعتبار أنها أزمة بنيوية، وتاريخية، ولا يمكن للمشاكل البنيوية أن تحل بالإجراءات الاستعجالية.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن المجلس الجماعي لطنجة يتدارس، ويتداول الطريقة الملائمة للرد على المعطيات، التي تضمنتها مراسلة وزارة الداخلية.