الضفة المحتلة: إصابة طفلين برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب، مساء اليوم الأربعاء، طفلان برصاص الاحتلال من قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أطلق النار على طفلين (14عاما و15 عاما)، أصيب الأول بعيار ناري تحت إبطه في بلدة حزما قرب القدس المحتلة، فيما أصيب الآخر بالقدم في بلدة الرام.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت المصابين لمستشفى رام الله الحكومي.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلا في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأجرت تدريبات عسكرية بداخله.

وقال مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، يرفقها جنود مقنعون، اقتحموا منزلا قيد الإنشاء والتشطيب، للمواطن أحمد عبد الحميد محيسن، الذي كان يتواجد فيه ونجله، في منطقة المنطرة شمال البلدة، وأجرت تدريبات عسكرية بداخله.