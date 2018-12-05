أهالي صفورية المهجرة يحتجون على هدم عين القسطل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظم أهالي قرية صفورية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية عند مدخل قريتهم المهجرة، وذلك في أعقاب قيام سلطة المياه بهدم عين ماء القسطل (حنانية)، دون أمر من المحكمة.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية إلى أجانب أهالي من القرية، عدد من القيادات العربية من ضمنهم ابن القرية ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة والنائب مسعود غنايم بالإضافة إلى بروفيسور مصطفى كبها، ورئيس جمعية المهجرين، محمد كيال.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المتابعة، لاحقًا، عن خطوات احتجاجية شعبية للتصدي لمواصلة هدم "عين القسطل" في بساتين صفورية. وقد تم الاتفاق مبدئيا على أن تنظم وقفة احتجاجية عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت المقبل، عند مدخل القرية المهجرة.

يذكر أن سلطة المياه هدمت بحماية الشرطة الإسرائيلية صباح الأحد الماضي، عين ماء القسطل، وحاول المزارعون منع الهدم، وسط حالة من الغضب.

وتعتبر عين القسطل في صفورية مصدرا لري الأراضي الزراعية في المنطقة، والتي تقدر مساحتها بنحو 200 دونم، وتشكل مصدر عيش عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي في بساتين المنطقة.