شكرا لقرائتكم خبر عن بلغاريا: ضبط ترسانة أسلحة لعصابه تضم إيرانيين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات البلغارية الأربعاء أنه تم العثور الجمعة الماضي في صوفيا على ترسانة تتألف من أكثر من مئة سلاح أوتوماتيكي بينها رشاشات كلاشنيكوف.

وأوقف خمسة بلغار أحدهم رجل يعتقد أنه زعيم الشبكة، وإيرانيان خلال هذه العملية التي سمحت أيضا بالعثور على مطبعة للوثائق المزورة.

واكتشفت الترسانة في كراج تحت الأرض لمبنى في العاصمة، وتضم 67 رشاش كلاشنيكوف و37 مسدسا رشاشا من نوع "سكوربيون" و43 مسدسا آخر وثمانية كيلوغرامات من البارود وحوالى خمسين ألف رصاصة.

وقال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف للصحافيين "لم أر من قبل مثل هذه الكمية من الأسلحة ومن نوعية تشبه تلك التي تملكها وحداتنا الخاصة".

وصرح مدير مكتب مكافحة الجريمة المنظمة إيفايلو سبيريدونوف أن هذه الأسلحة كانت معدة للتصدير على الأرجح "وأقرب وجهة هي أوروبا".