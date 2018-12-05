ماي ترفض اتهامها بإخفاء حقائق عن البرلمان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء إنها لم تخف حقائق عن البرلمان فيما يتعلق بالمشورة القانونية التي حصلت عليها حكومتها في اتفاق انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وكان إيان بلاكفورد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومي الاسكتلندي طلب من ماي توضيح السبب وراء وجود اتفاق ببقاء أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة الأوروبية، ضمن ضمانات بشأن حدودها، في حين لا يوجد مثل هذا الاتفاق بالنسبة لاسكتلندا.

وقالت ماي "لم نخف الحقائق بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن أعضاء هذا المجلس (مجلس العموم)".