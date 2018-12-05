"لا تعليق" للرئاسة الفرنسية على تغريدة ساخرة لترامب حول الاحتجاجات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

امتنعت الرئاسة الفرنسية الأربعاء عن التعليق على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد فيها مساء الثلاثاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على التنازلات التي قدمها للمتظاهرين في حركة "السترات الصفراء" بشأن الضرائب على الوقود.

وردت أوساط الرئيس على أسئلة فرانس برس بالقول "لا تعليق"، في وقت شهدت العلاقات بين الرئيسين فتورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة.

وكتب ترامب على تويتر مساء الثلاثاء "يسعدني أن يكون صديقي إيمانويل ماكرون والمتظاهرون في باريس توصلوا إلى اتفاق حول الخاتمة التي توصلت إليها قبل سنتين"، في إشارة إلى قراره لدى توليه مهام الرئاسة سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ.

وأضاف ترامب أن "اتفاق باريس سيء في جوهره لأنه يثير ارتفاعا في أسعار الطاقة للدول التي تتحلى بحس المسؤولية، بموازاة إعطائه شيكا على بياض لبعض أسوأ الملوثين في العالم".

وكان ترامب تدخل بشكل غير مباشر في وقت سابق من النهار في الجدل السياسي الفرنسي بنقله تغريدة ناشط طلابي أميركي محافظ كتب على تويتر أن هتافات "+نريد ترامب+ كانت تتردد في شوارع باريس".

وأضاف أن "هناك أعمال شغب في فرنسا الاشتراكية بسبب ضرائب اليسار الراديكالي على الوقود".