انت الان تتابع أول دراسة ماجستير عن «الأخبار المفبركة» في مصر (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ م

منحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الباحثة دينا عصمت والي، درجة الماجستير بتقدير ممتاز، عن بحث ودراسة ميدانية بعنوان: "التعرض للقنوات الفضائية وعلاقته بظاهرة الجهل الجمعي لدى الجمهور.. دراسة حالة بشأن قضايا التحول الديمقراطي في مصر". وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي التى تتعامل بشكل بحثي ميداني مع ظاهرة الأخبار المفبركة، وكيفية تعاطي الجمهور مع المعلومات التى يحصلون عليها على منصات الإعلام المختلفة. وعملت "دينا عصمت" كمذيعة أخبار وبرامج في قنوات أم بي سي، وأون تي في، وسي بي سي، ودريم، وآية أر تي، قبل أن تنتقل لـDMC.

وقالت دينا: "بيئة المعلومات غير الموضوعية تعد أرضا خصبة لتداول وانتشار الشائعات، وما عرف حديثا بالأخبار الزائفة أو المفبركة Fake News، وهذه حالة تنتج ما يسمى بظاهرة الوعي الزائف أو الجهل الجمعي". وأضافت: "عزز انتشار هذه الظاهرة الاعتماد على الشبكات الاجتماعية في نشر وتداول الأخبار، حيث يعتقد الشخص أن