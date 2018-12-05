انت الان تتابع بطوط المنحوس وبندق الكسول.. أشهر شخصيات ديزني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اليوم يحتفل العالم بذكرى ميلاد والت ديزني الذي ولد 5 ديسمبر عام 1901، وقدم على مدار حياته أكثر من شخصية كارتونية ناجحة ليتحول بفضلها إلى واحد من أغنى أغنياء هوليوود.

لا نبالغ إذا وصفنا والت ديزني بالمبدع العبقري، فرغم رحيله منذ أكثر من 50 عامًا إلا أن الشخصيات التي ابتكرها مازالت حية في وجدان الجمهور، فمن الصعب أن ترى طفلا لا يعرف ميكي ماوس أو بندق (جوفي) أو حتى بطوط، فمثل هذه الشخصيات الكارتونية فرضت نفسها على الأطفال في هيئة قصص مصورة مشوقة أو كارتون أو حتى أفلام الأنيميشن، لتكبر أجيال مازالت تحب مشاهدة الكارتون سرًا في أوقات فراغها دون أن تخجل من كونها مخصصة للأطفال، وفي تقرير موقع Topyaps نستعرض بعضا من أبرز الشخصيات الكارتونية التي ابتدعها "ديزني" مع شركته التي حملت نفس الاسم.

1- Peter Pan واحدة من أكثر الشخصيات التي ابتكرها ديزني شعبية ومقاومة لمرور الزمن، فحتى بعد مرور عشرات الأعوام على صدورها مازالت تلقى اهتمامًا من المخرجين والمنتجين لشراء حقوق ملكيتها وإصدار فيلم عن الصبي الصغير "بيتر بان" الذي يعيش في مدينة الأحلام "نيفر لاند" في هيئته الطفولية للأبد دون أن يتقدم به



1- Peter Pan 1- Peter Pan واحدة من أكثر الشخصيات التي ابتكرها ديزني شعبية ومقاومة لمرور الزمن، فحتى بعد مرور عشرات الأعوام على صدورها مازالت تلقى اهتمامًا من المخرجين والمنتجين لشراء حقوق ملكيتها وإصدار فيلم عن الصبي الصغير "بيتر بان" الذي يعيش في مدينة الأحلام "نيفر لاند" في هيئته الطفولية للأبد دون أن يتقدم به العمر، مع بقية الأطفال الذين يعيشون معه ويتحالفون مع بيتر بان ضد عدوه اللدود كابتن هوك.

2- Goofy (بندق)ابتكر "والت" شخصية "جوفي" عام 1932، لتنال على الفور حب الأطفال وإعجاب الكبار، فالبنسبة للصغار رأوا فيه شخصية الكلب البسيط خفيف الظل، أما الكبار فتفهموا كسله واستلقائه على الأرجوحة القماسية أيام طويلة يستمتع بلا شيء بينما ميكي ماوس يخوض مغامرات خيالية لهزيمة الأشرار وحماية الأخيار، ورغم أن الأغلب يعرف "جوفي" من مغامرات ميكي ماوس وبطوط، إلا أن هناك أوقاتا قدم فيها أعمالًا منفصلة. 2- Goofy (بندق)ابتكر "والت" شخصية "جوفي" عام 1932، لتنال على الفور حب الأطفال وإعجاب الكبار، فالبنسبة للصغار رأوا فيه شخصية الكلب البسيط خفيف الظل، أما الكبار فتفهموا كسله واستلقائه على الأرجوحة القماسية أيام طويلة يستمتع بلا شيء بينما ميكي ماوس يخوض مغامرات خيالية لهزيمة الأشرار وحماية الأخيار، ورغم أن الأغلب يعرف "جوفي" من مغامرات ميكي ماوس وبطوط، إلا أن هناك أوقاتا قدم فيها أعمالًا منفصلة.

3- Donald Duckتم ابتكار شخصية "دونالد دك" الشهير بـ"بطوط" بعد عامين من بندق أي 1934، ليتفوق على كل من ميكي ماوس وبندق في الشعبية، فالجمهور وقع في غرام البطة المزعجة ومغامراتها مع عهما دهب البخيل، وانتظر بفارغ الصبر قصصهما المصورة التي انضم لها عاما كاملا منهم الساحرة سونيا، وأولاد عم بطوط الأشقياء، وحبيبته زيزي، وابن عمه محظوظ الذي ينافسه على حب زيزي. قد يهمك قراءة كتاب جديد يكشف تاريخ ديزني لاند الرائع خلال 6 عقود (صور)4- Cinderellaسندريلا، قصة الأميرة التي حلمت بها كل الفتيات وتمنين أن يصبحن مثلها عندما يكبرون، فمن زوجة أم تضطهدها وتجبرها على خدمتها هي وابنتيها والقيام بالأعمال المنزلية الشاقة، إلى أميرة تعيش مع أميرها الوسيم الذي اختارها هي دونًا عن كل فتيات المملكة، بمساعدة سحرية من إحدى العربات، وحتى الآن تقوم هذه القصة بمعالجات مختلفة آخرها فيلم Crazy Rich Asians الذي يحكي عن فتاة متوسطة الحال تقع في حب أحد أثرياء سنغافورة، وعليها أن تنال موافقة أسرته كي يقبلوا بزواج الاثنين. 3- Donald Duckتم ابتكار شخصية "دونالد دك" الشهير بـ"بطوط" بعد عامين من بندق أي 1934، ليتفوق على كل من ميكي ماوس وبندق في الشعبية، فالجمهور وقع في غرام البطة المزعجة ومغامراتها مع عهما دهب البخيل، وانتظر بفارغ الصبر قصصهما المصورة التي انضم لها عاما كاملا منهم الساحرة سونيا، وأولاد عم بطوط الأشقياء، وحبيبته زيزي، وابن عمه محظوظ الذي ينافسه على حب زيزي. قد يهمك قراءة كتاب جديد يكشف تاريخ ديزني لاند الرائع خلال 6 عقود (صور)4- Cinderellaسندريلا، قصة الأميرة التي حلمت بها كل الفتيات وتمنين أن يصبحن مثلها عندما يكبرون، فمن زوجة أم تضطهدها وتجبرها على خدمتها هي وابنتيها والقيام بالأعمال المنزلية الشاقة، إلى أميرة تعيش مع أميرها الوسيم الذي اختارها هي دونًا عن كل فتيات المملكة، بمساعدة سحرية من إحدى العربات، وحتى الآن تقوم هذه القصة بمعالجات مختلفة آخرها فيلم Crazy Rich Asians الذي يحكي عن فتاة متوسطة الحال تقع في حب أحد أثرياء سنغافورة، وعليها أن تنال موافقة أسرته كي يقبلوا بزواج الاثنين.

5- Aladdinيذكر لـ"والت" إبداعه واحدة من أهم الشخصيات الشرقية في تاريخ الغرب، علاء الدين الفتى الذي يقع في حب الأميرة ياسمين ويصطحبها معه هو وصديقه القرد المتكلم والجني الأزرق على بساطه السحري لمحاربة الجريمة والسحرة الأشرار في كل بقاع العالم، وعلى متن بساطه السحري أتاح لنا فرصة مشاهدة العالم كله من مكاننا. بنرشحلك منهم «والت ديزني».. 5 شخصيات تستحق تجسيد حياتها في الأفلام 5- Aladdinيذكر لـ"والت" إبداعه واحدة من أهم الشخصيات الشرقية في تاريخ الغرب، علاء الدين الفتى الذي يقع في حب الأميرة ياسمين ويصطحبها معه هو وصديقه القرد المتكلم والجني الأزرق على بساطه السحري لمحاربة الجريمة والسحرة الأشرار في كل بقاع العالم، وعلى متن بساطه السحري أتاح لنا فرصة مشاهدة العالم كله من مكاننا. بنرشحلك منهم «والت ديزني».. 5 شخصيات تستحق تجسيد حياتها في الأفلام

6- Mickey Mouseيظل ميكي ماوس بالنسبة للأغلبية من محبي ديزني هو أفضل وأشهر شخصية ابتكرها "والت"، فمازال "ميكي" بعد أعوام من ابتكاره محافظًا على نفس نجاحه في الأعوام الأولى لظهوره. 6- Mickey Mouseيظل ميكي ماوس بالنسبة للأغلبية من محبي ديزني هو أفضل وأشهر شخصية ابتكرها "والت"، فمازال "ميكي" بعد أعوام من ابتكاره محافظًا على نفس نجاحه في الأعوام الأولى لظهوره.

هناك شخصيات أخرى ابتكرها الراحل والت ديزني، فكل من شاهد إبداعاته يمتلك شخصية مفضلة، فهناك من يحب Winnie The Pooh الدب الذي وقع في غرام العسل، أو الغزالة الرقيقة بامبي، أو حتى السنجابان الشقيان Chip ‘n’ Dale أما لو تحب تعرف أكثر عن حياة والت وشركة ديزني التي أسسها اضغط هنا..

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