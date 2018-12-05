انت الان تتابع المبالغة والتوتر .. 6صفات للشخصية القلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لتمارين الاسترخاء، وخاصة التي تعتمد على الجانب العضلي أثر كبير في التخلص من القلق فهي تساعد على الشعور بالراحة وتقلل من الشد العضلي والتوتر.

الشخصية القلقة من الشخصيات التي تعاني بشكل كبير وقد لا يشعر أحد بما تعانيه لعدم انتباههم لها، ولذلك يجب أن نعرف صفات هذه الشخصية لنتمكن من مساعدتها. يوجد لدي كل إنسان جميع الصفات المختلفة من عنف وهدوء وانطواء وخجل وثقة وغيرها، ولكن يختلف كل شخص عن الآخر في درجة توافر هذه الصفة، فالقلق يوجد لدى كل إنسان بدرجة مختلفة عن الآخر فهناك من يقلق في المواقف التي تستدعي القلق فقط، وهناك من يقلق بشكل زائد عن الحد وهي الشخصية القلقة فما هي صفات هذه الشخصية، ذلك ما سنطرحه في السطور التالية.

1- التأهب:- يكون صاحب الشخصية القلق في حالة استعداد وتحفز دائم لحدوث أي مشكلة أو أي خطر حتى يواجهه ويتعامل معه، وذلك على الرغم من عدم وجود أي شيء يدعو لذلك فهو لا يستطيع الشعور بالراحة والاسترخاء ولو لوقت قصير، بل يظل في هذه الحالة القلقة والمتوترة طول الوقت حتى وإن حاول الاسترخاء وعدم التفكير ولكنه

1- التأهب:- يكون صاحب الشخصية القلق في حالة استعداد وتحفز دائم لحدوث أي مشكلة أو أي خطر حتى يواجهه ويتعامل معه، وذلك على الرغم من عدم وجود أي شيء يدعو لذلك فهو لا يستطيع الشعور بالراحة والاسترخاء ولو لوقت قصير، بل يظل في هذه الحالة القلقة والمتوترة طول الوقت حتى وإن حاول الاسترخاء وعدم التفكير ولكنه لا يستطيع ذلك. 2- يتجنب المسؤولية:- يختلف الشخص القلق في هذا الجانب عن الشخص الاعتمادي أو الخجول والذين لا يتمكنوا من تحمل المسؤولية نتيجة لعدم وجود القدرات أو المهارات التي تمكنهم من ذلك بل على العكس صاحب الشخصية القلقة يمكنه تحمل المسؤولية بشكل جيد ولكن يرجع السبب إلى خوفه من عواقب تحمل هذه المسؤولية وخوفه من الفشل والمشكلات التي قد تحدث نتيجة لذلك. 3- التوتر:- 3- التوتر:- القلق والتوتر والشد العصبي من أهم العلامات المميزة للشخص القلق، فهو دائما متوتر، سواء يوجد ما يستدعي ذلك أم لا ويكون مشدودا عصبيا لا يتحمل شيئا ويسهل استثارة غضبه وعصبيته من أبسط المواقف والأحداث والكلمات التي يسمعها نتيجة لما يشعر به من توتر وشد، لو أعصابك مشدودة ومتوتر.. 10 أطعمة تساعدك على الاسترخاء. 4- الإرهاق:- من المظاهر التي تكون واضحة أيضا على الشخص القلق، الإرهاق الزائد والمستمر والذي يكون نتيجة التوتر الشديد الذي يعاني منه وعدم شعوره بالراحة الناتج عن عدم قدرته على الاسترخاء، فهو يكون مرهقا ويتعب بسرعة عند القيام بأي عمل يحتاج لمجهود منه. 5- مشاكل النوم:- 5- مشاكل النوم:- يعاني صاحب هذه الشخصية من مشكلات في النوم، فهو إما ينام عدد ساعات قليلة أو يستيقظ كثيرا اثناء النوم، وفي كل الأحوال لا يشعر بالراحة بعد النوم وكل ذلك بسبب التوتر والقلق والشد العصبي الذي يعاني منه. 6- المبالغة:- 6- المبالغة:- عندما يصف الشخص القلق موقفا أو حدثا فإنه يصفه بشكل مبالغ فيه ويضخم من الأحداث والمواقف، وذلك لأنه يرى المواقف بتلك الطريقة المبالغ فيها بسبب القلق الزائد الذي يشعر به فهو لديه مشكلة في التقدير الصحيح للمواقف التي لا تستدعي القلق وبالتالي يقوم بتضخيمها. عندما يكون القلق إحدى صفات الشخصية وجزءا منها لا يعني ذلك أنه لا يمكن للشخص أن يساعد نفسه على تقليل القلق والسيطرة عليه، ولكن يحدث ذلك بمجهود كبير وإرادة قوية من الشخص ومن خلال عدة خطوات منها:- 1- لتمارين الاسترخاء وخاصة التي تعتمد على الجانب العضلي أثر كبير في التخلص من القلق، فهي تساعد على الشعور بالراحة التي يحرم منها الإنسان القلق، وتقلل من الشد العضلي الذي يعاني منه كما وتقلل من الأعراض الخاصة بالجسم الخاصة بالقلق وبالتالي يقل شعور الشخص به ويسهل عليه الشعور بالراحة والهدوء لذلك يجب على الشخص القلق تعلم طرق الاسترخاء والالتزام بها. 2- لمواجهة المواقف التي تسبب القلق دور كبير في التخلص من القلق، فعندما يتمكن من مواجهة الموقف ويتعامل معه بشكل سليم دون خسائر أو مشاكل فإنه يكسب الثقة التي تمكنه من مواجهة المواقف الأخرى، وبالتالي تصبح هذه المواقف أقل إثارة للقلق ويقل شعوره بالقلق الدائم الذي يلازمه في الأوقات الأخرى. 3- ويعد اللجوء إلى المعالج النفسي من الأمور الهامة التي تساعده على التخلص من القلق بشكل أفضل وفي ظل متابعة سليمة ومتخصصة وتمكنه من مواجه هذه المواقف بشكل سليم وآمن وذلك في حالة عدم التمكن من تحمل أو مواجهة القلق دون الحصول على المساعدة.

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