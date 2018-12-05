انت الان تتابع خلل في «فيسبوك».. وإغلاق حسابات مستخدمي «الكمبيوتر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:بيتر مجدي ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٢ م
تعرض رواد موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، بإغلاق إجباري لحسابتهم على الموقع، خاصة الذين يتصفحون الموقع من خلال أجهزة «الكمبيوتر»، ولم يتعرض مستخدمو «فيسبوك» من الهواتف الخلوية لنفس الأمر. وحاول البعض إعادة فتح الحساب الخاص به من جديد، إلا أن الموقع لا يستجيب ويرسل رسالة معناها أن هناك مشكلة وقد حدث خطأ، وليست هذه المرة الأولى التي تحدث بها مشكلة في موقع فيسبوك، ففي سبتمبر الماضي، تعرض نحو 50 مليون مشترك على الموقع الشهير حول العالم لتعطيل حساباتهم بعدما هاجم أحدهم الموقع، مستغلا ثغرة أمنية في تدابير حماية الموقع.
وبعد هذه المشكلة أصدر مارك زوكريبرج، مؤسس الموقع، بيانا أوضح خلاله أنه حدثت «مشكلة أمنية مهمة كشفناها، لقد اتخذنا تدابير احترازية لأولئك الذين تأثروا، ما زلنا نحقق في الأمر، ولكني أريد مشاركة ما عثرنا عليه بالفعل». وأضاف «اكتشفنا أن أحد المهاجمين استغل ضعفا فنيا لسرقة رموز الدخول التي
وبعد هذه المشكلة أصدر مارك زوكريبرج، مؤسس الموقع، بيانا أوضح خلاله أنه حدثت «مشكلة أمنية مهمة كشفناها، لقد اتخذنا تدابير احترازية لأولئك الذين تأثروا، ما زلنا نحقق في الأمر، ولكني أريد مشاركة ما عثرنا عليه بالفعل».
وأضاف «اكتشفنا أن أحد المهاجمين استغل ضعفا فنيا لسرقة رموز الدخول التي من شأنها السماح له بتسجيل الدخول إلى 50 مليون حساب على فيسبوك».
وأوضح أنه «قمنا بتصحيح الثغرة الأمنية لمنع هذا الهجوم أو أي شخص آخر من القدرة على سرقة رموز وصول إضافية، وقمنا بإبطال حسابات 50 مليون شخص تأثروا، يجب على هؤلاء الأشخاص تسجيل الدخول للوصول إلى حساباتهم مرة أخرى.
وهذه هي المرة الثانية، التي يتعرض فيها موقع التواصل الاجتماعي الشهير لإغلاق حسابات عدد كبير من مستخدميه، ولم يتضح السبب حتى الآن.
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