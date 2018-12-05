بسبب جيرار.. مفوض قضائي يرافق الوداد في البطولة والبنزرتي يدرب الفريق من المدرجات

من المنتظر أن يشرف التونسي فوزي البنزرتي، اليوم الأربعاء، على أول مباراة لفريق الوداد البيضاوي، والتي ستجمعه مساء اليوم، بالدفاع الحسني الجديدي، غير أن الرجل لن يكون حاضرا في دكة احتياط الفريق الأحمر.

وذكر مصدر مقرب من النادي، أن البنزرتي سيتابع اللقاء من المدرجات، على أن ينزل لمستودع الملابس بين الشوطين من أجل تقديم تعليماته للاعبين، غير أن السينيغالي موسى نداو، هو الذي سيكون جالسا في دكة الاحتياط.

وفي السياق ذاته، علم “اليوم24” أن النادي الأحمر، مازال يضع إسم المدرب الفرنسي ريني جيرار، في ورقة المباراة باعتباره مدربا أولا للفريق، فيما موسى نداو مدربا مساعدا، ويوثق غياب جيرار عن المباريات، مفوض قضائي بداية من مباراة يوسفية برشيد، ثم نزالي سريع واد زم والمغرب التطواني، كما سيكون حاضرا اليوم أيضا بملعب محمد الخامس، وهو الأمر الذي سيوظفه سعيد الناصيري في أي نزاع محتمل للمدرب الفرنسي مع إدارة النادي الأحمر.

وكان جيرار، قد قدم استقالته للنادي الأحمر، غير أنه أورد فيها بأنه أقدم على هذه الخطوة مكرها، بسبب “اضطهاده من قبل رئيس النادي، عبر حرمانه من السيارة والبيت، وتسليط بعض الأشخاص من أجل ترهيبه”، وهو الأمر الذي صرح به محاميه أيضا، هددا باللجوء لـ”لفيفا”.

وتأخر إعلان الوداد عن تعاقده رسمي مع مدربه الجديد – القديم، فوزي البنزرتي، إلى حين إيجاد تسوية نهائية لقضية المدرب الفرنسي.