جنيف.. انطلاق أشغال المائدة المستديرة حول الصحراء المغربية

انطلقت اليوم الأربعاء، بقصر الأمم بجنيف، أشغال المائدة المستديرة حول النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بمشاركة وفد مغربي يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.

وتأتي مشاركة الوفد المغربي استجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، هورست كوهلر، الموجهة بتاريخ 28 شتنبر و23 نونبر 2018 للمغرب والجزائر و”جبهة البوليساريو” وموريتانيا.

ويضم الوفد المغربي عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وسيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون- الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة- وادي الذهب، وفاطمة العدلي الفاعلة الجمعوية وعضوة المجلس البلدي للسمارة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد رحب يوم أمس الثلاثاء بقرار المغرب والجزائر المشاركة في المائدة المستديرة، وقبول دعوة مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر.

وأضاف المتحدث في بيان “يجدد الأمين العام دعمه الذي الثابت لمبعوثه الشخصي ولجهوده من أجل إحياء مسار التفاوض طبقا لقرار مجلس الأمن 2440 المؤرخ في 31 أكتوبر 2018، داعيا جميع الأطراف الانخراط بحسن نية وبدون شروط مسبقة وبروح بناءة في المباحثات”.