حافلة للنقل العمومي تدهس شابة بشوارع الرباط..أردتها جثة هامدة على الفور-صور

تسببت حادثة سير خطيرة، قبل قليل، في مقتل شابة بمدينة الرباط، وذلك بعد أن دهستها حافلة للنقل العمومي.

وأكد شهود عيان أن الحادث الذي وقع بعد زوال اليوم قرب صالة الألعاب الرياضية بشارع الحسن الثاني، قد تسبب على الفور بوفاة الشابة التي لازالت مجهولة الهوية، حيث أصيبت إصابة بليغة على مستوى الرأس.

ولم تعثر السلطات العمومية التي حلت بمكان الحادث على وثائق تخص الضحية التي يرجح أن تكون في عقدها الثالث، فيما عملت مصالح الوقاية المدنية الأمن الوطني ورجال السلطة على نقل جثتها إلى مستودع الأموات، في انتظار فتح تحقيق بالحادث.