أفاد مكتب الصرف أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغت 30,35 مليار درهم، حتى متم أكتوبر 2018، أي بارتفاع نسبته 41,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.

وأوضح المكتب، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2018، أن ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب يعزى إلى تزايد الإيرادات (زائد 11,79 مليار درهم) بنسبة أكبر من النفقات (زائد 9,43 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، نسبة نمو سنوية بمعدل 9,7 في المائة (يناير – أكتوبر 2014/2018)، مبرزا أنه، حسب طبيعة العمليات، شكلت سندات المشاركة 74,3 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حتى متم أكتوبر 2018، مقابل 61,8 في المائة عام2017، و70,6 في المائة في عام 2016.