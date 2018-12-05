شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لـ 6 متهمين في «أحداث مكتب الإرشاد» والان نبدء بالتفاصيل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، 6 متهمين بالمؤبد في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا "أحداث مكتب الإرشاد" وهم (محمد بديع عبد المجيد، رشاد محمد البيومي، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، محمد خيرت الشاطر، محمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي) فيما برأتهم من تهم القتل والشروع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.

كما برأت سعد الكتاتني وأيمن هدهد وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي وعصام العريان وحسام الشحات في هذه القضية بالإضافة إلى انقضاء الدعوى الجنائية تجاه محمد مهدي عاكف بسبب وفاته.

ووجهت المحكمة للمتهمين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و7 آخرين ، الاشتراك في التحريض والمساعدة مع آخرين على ضرب كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد بمقابل مالي حيث وعدوهم بأداء فريضة العمرة وأمدوهم بالأسلحة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي سبق وأصدرت حكما في فبراير 2015 بمعاقبة 4 من أعضاء الجماعة الإرهابية بالإعدام شنقا ومعاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.