بالفيديو: 9 أخبار لا تفوتها اليوم الاربعاء 5 - 12 - 2018

أفاد تقرير أممي بأن الأزمة الإنسانية في اليمن ستتفاقم العام المقبل.
من جهتها، أعلنت إثيوبيا عن استعدادها للتدخل لحلّ النزاع في اليمن.
أما الحكومة الفرنسية فأعلنت تعليق زيادة الضرائب على الوقود.
على صعيد آخر، وصلت مجموعة من اللاجئين الروهينغا إلى إندونيسيا.
في ماليزيا، سقط عدد من القتلى والجرحى بانفجار في مركز تجاري.
الى ذلك، رفعت روسيا الحصار جزئياً عن موانئ أوكرانيا على بحر آزوف.
في تركيا، تم اعتقال العشرات للاشتباه بارتباطهم بحركة غولن.
أخيرا، أرسلت أميركا حاملة طائرات الى الخليج في "استعراض للقوة".
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