الرئيس الفنزويلي في موسكو سعيا لمساعدة مالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

يلتقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو ويُفترض أن يتحدث الرجلان عن مساعدة مالية روسية لدعم الاقتصاد المنهار للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين أن "المحادثات ستتناول مساعدة ضرورية تحتاجها السلطات الفنزويلية" رافضاً إعطاء المزيد من التفاصيل وخصوصاً الكشف عن المبلغ الذي يمكن أن تقرضه روسيا لحليفتها في أمريكا الجنوبية.

وقال إن الوضع الاقتصادي في فنزويلا "لا يزال معقداً" حتى ولو "لاحظنا مؤشرات تحسن".

ويسعى مادورو إلى الحصول على دعم حلفائه قبل نحو شهر من بداية ولايته الثانية، وذلك في وقت يُواجه فيه رفضًا من جانب جزء كبير من المجتمع الدولي.

وكان قد أعلن الاثنين أنه يتوجه إلى موسكو "لزيارة عمل ضروريّة" مع الرئيس الروسي ما سيُتيح "إنهاء العام 2018 على نحو جيّد، في ما يتعلّق بالعلاقات الاستراتيجيّة التي تبنيها فنزويلا مع العالم".

والوضع الاقتصادي في فنزويلا الذي يعاني هذا العام من نسبة تضخم بلغت 1350,000 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي، معقد جداً رغم مخزون النفط في البلاد.

ومن المفترض أن يبدأ مادورو الذي أعيد انتخابه في أيار/مايو في انتخابات لم يعترف قسم كبير من المجتمع الدولي بنتائجها، ولاية ثانية في العاشر من كانون الثاني/يناير.

ويواجه وريث الرئيس السابق هوغو شافيز (1999-2013)، ضغطاً شديداً تمارسه الولايات المتحدة التي وصفته بـ"الديكتاتور".