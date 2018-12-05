تعيين امرأة شابة في منصب نائب وزير الداخلية الأفغاني

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٢ م
أعلنت تقارير أفغانية، تعيين القائمة السابقة بأعمال وزير التعدين والبترول في أفغانستان هوسا جليل البالغة من العمر 26 عامًا، نائبة لوزير الداخلية للشؤون السياسية والاستراتيجية، وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأربعاء، أن تعيين امرأة أفغانية شابة في هذا المنصب أثار ردود فعل متضاربة، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الأفغانية الدور المتزايد للنساء في المجال السياسي وغيره من المجالات، وعارض بعض الإعلاميين قرار الحكومة، وذلك رغم دعواتهم المطالبة بزيادة دور النساء في الحياة السياسية وغير ذلك من المناصب رفيعة المستوى في الحكومة.
أما المسؤولون الحكوميون، بمن فيهم نائبة عمدة العاصمة كابول منيرة يوسف زاده، أيدوا قرار الحكومة، وأوضحت زادة، أن الحكومة الحالية تمكنت من زيادة دور النساء في المناصب القيادية الحكومية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.وأضافت، أن النساء حظين بحضور ملحوظ في المهام الدبلوماسية والوزارات وغير ذلك
أما المسؤولون الحكوميون، بمن فيهم نائبة عمدة العاصمة كابول منيرة يوسف زاده، أيدوا قرار الحكومة، وأوضحت زادة، أن الحكومة الحالية تمكنت من زيادة دور النساء في المناصب القيادية الحكومية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأضافت، أن النساء حظين بحضور ملحوظ في المهام الدبلوماسية والوزارات وغير ذلك من القطاعات السياسية والاجتماعية، نتيجة للجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد.
وكانت وزارة الداخلية في أفغانستان في 2014، قد عينت أول سيدة، كقائدة للشرطة في إحدى مديريات العاصمة كابول، مما يجعلها أول امرأة تحصل على منصب رفيع بالشرطة، ولأول مرة في تاريخ أفغانستان عام 2015، وصلت "أنيسة رسولي" إلى منصب عضو المجلس الأعلى في المحكمة الأفغانية العليا، وسط معارضة شديدة.
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