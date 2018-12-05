انت الان تتابع كريم عفيفي لديه «فكرة بمليون جنيه» في رمضان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

تعاقد الفنان كريم عفيفي، على المشاركة في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني 2019، ويُجسد "عفيفي" شخصية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور، ويعد المسلسل التعاون الدرامي الثاني بين كريم عفيفي وعلي ربيع، بعد النجاح الذي حققاه سويا في مسلسل "سك على اخواتك" رمضان 2018.. عفيفي وربيع حققا شهرتهما من خلال المشاركة في عروض مسرح مصر، والتي لاقت إقبالا واسعا من الجمهور الذي حرص على مشاهدتها أسبوعيا على شاشة mbc مصر، وذلك تحت رعاية الفنان الكبير أشرف عبد الباقي.

"فكرة بمليون جنيه" من تأليف إبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح، وبطولة علي ربيع، ويعقد صناع المسلسل جلسات عمل للاستقرار على باقي النجوم المشاركين. يذكر أن كريم عفيفي بدأ مسيرته الفنية من خلال مسرح الجامعات خلال فترة دراسته بكلية التجارة، حيث شارك مع زملائه في كتابة وإخراج عدد