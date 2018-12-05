«فياجرا نسائية» وحفل رذيلة ينهيان حياة ربة منزل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٥ م
صورة ارشيفية
لقت ربة منزل مصرعها بالقرب من حى السيدة زينب، داخل سيارة تاكسى، وتم القبض على الشخص الذى كان برفقتها بالسيارة، وبسؤاله اعترف أنه كان يمارس الرذيلة مع السيدة داخل شقته عقب تناولها الفياجرا النسائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة السيدة التحقيق. البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من سائق أفاد فيه أن شخصا يستقل سيارة تاكسي توقف بالمنطقة وأنزل سيدة في العقد السادس من العمر، تبين أنها متوفاة وحاول الهرب فتجمع حوله الأهالي، وتم القبض على الشخص واقتياده لقسم الشرطة.
كشفت تحريات الواقعة، أن المتهم كان على علاقة بربه منزل وأثناء عودتها معه إلى محافظه الإسماعيلية توفت داخل سيارته. وقال المتهم أمام النيابة، إنه حاول التخلص من الجثة فعاد بها إلى منطقة السيدة زينب، وقام بإلقائها بجانب القسم، وفوجئ بتجمع الأهالي نحوه، وعقب ذلك اعترف المتهم بتسليم نفسه داخل القسم. وحرر
كشفت تحريات الواقعة، أن المتهم كان على علاقة بربه منزل وأثناء عودتها معه إلى محافظه الإسماعيلية توفت داخل سيارته.
وقال المتهم أمام النيابة، إنه حاول التخلص من الجثة فعاد بها إلى منطقة السيدة زينب، وقام بإلقائها بجانب القسم، وفوجئ بتجمع الأهالي نحوه، وعقب ذلك اعترف المتهم بتسليم نفسه داخل القسم. وحرر محضر بالواقعة رقم 750095 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.
كما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه، وأمرت باستدعاء أهلية السيدة المتوفاة وطلبت تحريات المباحث عن المتهم والواقعة محل التحقيق والتحفظ على عينة من الأقراص التي تناولت بعضها بمحل سكن المتهم.
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