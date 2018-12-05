انت الان تتابع «فياجرا نسائية» وحفل رذيلة ينهيان حياة ربة منزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٥ م

صورة ارشيفية

لقت ربة منزل مصرعها بالقرب من حى السيدة زينب، داخل سيارة تاكسى، وتم القبض على الشخص الذى كان برفقتها بالسيارة، وبسؤاله اعترف أنه كان يمارس الرذيلة مع السيدة داخل شقته عقب تناولها الفياجرا النسائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة السيدة التحقيق. البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من سائق أفاد فيه أن شخصا يستقل سيارة تاكسي توقف بالمنطقة وأنزل سيدة في العقد السادس من العمر، تبين أنها متوفاة وحاول الهرب فتجمع حوله الأهالي، وتم القبض على الشخص واقتياده لقسم الشرطة.

كشفت تحريات الواقعة، أن المتهم كان على علاقة بربه منزل وأثناء عودتها معه إلى محافظه الإسماعيلية توفت داخل سيارته. وقال المتهم أمام النيابة، إنه حاول التخلص من الجثة فعاد بها إلى منطقة السيدة زينب، وقام بإلقائها بجانب القسم، وفوجئ بتجمع الأهالي نحوه، وعقب ذلك اعترف المتهم بتسليم نفسه داخل القسم. وحرر