انت الان تتابع وزير الآثار: أكثر من 20 بعثة إيطالية تعمل في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٦ م

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عمق العلاقات الأثرية المصرية الإيطالية، والتي ترجع إلى أكثر من 200 عام، موضحًا أن هناك أكثر من 20 بعثة أثرية إيطالية عاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، مثل الجيزة والأقصر والمنيا والفيوم والإسكندرية، وذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية العاملة في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار بالزمالك، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسفير دولة إيطاليا بمصر جامباولو كانيني.

وأشاد وزير الآثار، بالمجهود الذي سبق وقامت به السلطات الإيطالية في العمل على إعادة واسترداد القطع الأثرية المنهوبة إلى مصر.وعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آخر وأهم الأعمال والاكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار خلال الشهور