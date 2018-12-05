إخلاء سبيل رانيا يوسف في «واقعة الفستان»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ياسر عبيد ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٩ م

رانيا يوسف

قررت نيابة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الفنانة "رانيا يوسف" بعد سماع أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها بشأن ارتدائها فستانا مثيرا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي رغم تنازل عدد من المحامين عن البلاغات المقدمة، ومع ذلك أكدوا وجوب مثولها أمام النيابة لسماع أقوالها. واستمر التحقيق مع "يوسف" عدة ساعات في حضور كل من شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ومحاميها الشخصي أيضا وأيمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

بدأت النيابة سماع أقوال الفنانة فى حضور المحامى شعبان سعيد محامى نقابة المهن التمثيلية، جدير بالذكر أن مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف، تنازلوا عنه وبالرغم من ذلك أكدوا وجوب مثولها أمام النيابة لسماع أقوالها. ورد فى البلاغ أن الممثلة رانيا يوسف، ظهرت أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح، أثناء حفل