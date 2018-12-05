انت الان تتابع النسر الأسود والغربان.. أشهر ألقاب الأندية الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الغرابة والطرافة لا تزال طاغية على الملاعب، فالبعض يتغنى بلقب ناديه الذي أصبح يلازم الفرق الكبيرة منذ إنشائها، حتى وإن كانت الأسماء تطلق من واقع السخرية

عرفت بعض الأندية الإفريقية بألقاب معينة يرددها عشاق كل فريق، بل وأصبح يتداولونها خلال المواجهات الكبرى ويستخدمها أيضًا المعلقون والإعلاميون، حتى إن كانوا يجهلون معاني هذه الألقاب، والتي يأتي بعضها نسبة إلى لون النادي بلغة جماهيره، ومنها يرجع إلى أصول تاريخية، فعلى سبيل المثال حينما تقول «الدم والذهب» يتبادر إلى الأذهان فريق الترجي التونسي، الحال نفسه مع «النسور الخضر» لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، هذه الألقاب تعكس جنون كرة القدم الممتلئ بالطرائف والغرائب.

- الترجي: فريق (الدم والذهب) كان فريق الترجي التونسي يحمل اللونين الأخضر والأبيض عند بداية تأسيسه قبل أن يصبح أحمر وأصفر، وهو اللون الذي استقر عليه النادي التونسي ليكون شعار الفريق، والذي يحمل الأحمر وهو لون الدم والأصفر وهو لون الذهب، وللترجي قاعدة جماهيرية كبيرة في تونس، حيث ظهرت مجموعة الدم

- الترجي: فريق (الدم والذهب)كان فريق الترجي التونسي يحمل اللونين الأخضر والأبيض عند بداية تأسيسه قبل أن يصبح أحمر وأصفر، وهو اللون الذي استقر عليه النادي التونسي ليكون شعار الفريق، والذي يحمل الأحمر وهو لون الدم والأصفر وهو لون الذهب، وللترجي قاعدة جماهيرية كبيرة في تونس، حيث ظهرت مجموعة الدم والذهب (Blood & Gold) في عام 2005.- مازيمبي: «الغربان»تم تأسيس نادي مازيمبي عام 1939 عن طريق المبشَرين في ثاني أكبر المدن الزئيرية سابقًا، وقد أطلق عليه في أيامه الأولى أسماء سلسلة من القديسين، واسم البلجيكي الذي استعمر لوبومباشي: إليزابيثفيل، وبعد سنوات قليلة على إنشائه، تخلى النادي عن اسمه الديني وبات يعرف باسم أف سي إينجلبيرت، التي كانت ماركة إطارات ترعى النادي في تلك الفترة، ارتدى الفريق اللونين الأسود والأبيض وقدم عروضًا لافتة قبل أن يطلق عليه لقب مازيمبي أو "كراوز" أي الغربان. لم يعرف الفريق سوى القليل من النجاح قبل الاستقلال عن بلجيكا عام 1960، وقد توج باللقب المحلي عام 1966 في موسم لم يهزم فيه الفريق إطلاقا وحاز الثلاثية، ويعد هذا الإنجاز التاريخي ما جعل النقاد يطلقون عليه لقباً جديدا هو "تو بويسان" أي القوة المطلقة باللغة الفرنسية، وقد تم تقصير اسم الفريق إلى تي بي مازيمبي إينجلبرت خلال الفترة الذهبية له. الرجاء: (النسور الخضر) الرجاء: (النسور الخضر) لقب نادي الرجاء المغربي، بـ«النسور الخضر»، نسبة إلى شعار النسر والذي يرمز إلى التفاؤل والنضال، وشعار نسر لطالما تحدى الصعاب وولد من رحم المعاناة، حيث إنه فريق انبثق من رحم درب السلطان وارتبط اسمه بالأحياء الشعبية بالبيضاء. الصفاقسي: (يوفنتوس العرب) يعرف النادي الصفاقسي على أنه نادي يوفنتوس، اعتبارًا لأنه أخذ منه في مطلع ستينيات القرن الماضي الزي الأبيض والأسود، بعد أن كان يرتدي الزي الأحمر والأخضر، وأصبح النادي الصفاقسي يلقب بـ «يوفنتوس العرب» لتشابه خاصية لعب الفريقين التي تعتمد على المهارات الفنية. شبيبة القبائل: (الكناري) شبيبة القبائل: (الكناري) تعرف شبيبة القبائل بتسمية الكناري بسبب اللونين الأصفر والأخضر لقميصها الرسمي، وهذا سر تسميتها بالكناري، وتتربع شبيبة القبائل علي عرش البطولة الجزائرية لكرة القدم برصيد 14 مرة، لهذا يطلق على الشبيبة لقب زعيم الأندية الجزائرية، وتعرف اختصارا بالفرنسية بـJ.S.K وهو أشهر أسمائها، أصبح الفريق الوحيد الذي لم يسقط بعد أن سقط فريق مولودية وهران ولعب هذا النادي العريق في الدوري الجزائري 48 موسمًا متتاليًا، وأنهى البطولة مع الثلاثة الكبار في 29 مناسبة. وفاق سطيف: (النسر الأسود)مر شعار نادي وفاق سطيف الرياضي، الرسمي بتغييرات وتعديلات منذ تسعينيات القرن الماضي، وآخر تعديل للشارة كان قبل موسم 2011-2012، في الوقت الحاضر، شعار الفريق هو درع أبيض وأسود، تعلوه خمسة نجوم ذهبية، وهو مقسم كتالي، القسم العلوي بالأسود يتوسطه رأس النسر الأسود المتوج بالتاج، والقسم السفلي مقسم إلى سبعة خطوط عمودية: ثلاثة خطوط بيضاء، أربعة خطوط سوداء، يعلو الخطوط اسم الفريق باللغتين العربية والفرنسية، وتحت الاسم إطار باللون الذهبي مكتوب عليه سنة تأسيس النادي، وكتب فوق الخطوط اختصار اسم الفريق باللغة الفرنسية. وفاق سطيف: (النسر الأسود)مر شعار نادي وفاق سطيف الرياضي، الرسمي بتغييرات وتعديلات منذ تسعينيات القرن الماضي، وآخر تعديل للشارة كان قبل موسم 2011-2012، في الوقت الحاضر، شعار الفريق هو درع أبيض وأسود، تعلوه خمسة نجوم ذهبية، وهو مقسم كتالي، القسم العلوي بالأسود يتوسطه رأس النسر الأسود المتوج بالتاج، والقسم السفلي مقسم إلى سبعة خطوط عمودية: ثلاثة خطوط بيضاء، أربعة خطوط سوداء، يعلو الخطوط اسم الفريق باللغتين العربية والفرنسية، وتحت الاسم إطار باللون الذهبي مكتوب عليه سنة تأسيس النادي، وكتب فوق الخطوط اختصار اسم الفريق باللغة الفرنسية.

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