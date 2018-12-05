انت الان تتابع الشيشة والضريبة والمحلات.. قوانين على طاولة البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يناقش مجلس النواب خلال جلسته الأحد المُقبل، 3 مشاريع قوانين، وهم: «إصــدار الضريبة على العقارات المبنية، وكذلك المحال العامة، بالإضافة إلى إنشاء نقابة الفنانين».

3 تقارير رئيسية خاصة بمشروعات قوانين يناقشها مجلس النواب خلال جلسة الأحد المقبل، والتي من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976، بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون مقدم النائب يوسف القعيد و60 نائبًا في ذات الموضوع، حيث يهدف المشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين نظرا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة الفنانين التشكيليين.

وحاولت النقابة عقد الجمعية العمومية 3 مرات متتالية ولم يكتمل النصاب القانوني طبقًا لقانون النقابة، إذ يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 18 ألف عضو تقريبًا، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن الجمعية العمومية من إجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة في ظل الأنصبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20 من القانون

وحاولت النقابة عقد الجمعية العمومية 3 مرات متتالية ولم يكتمل النصاب القانوني طبقًا لقانون النقابة، إذ يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 18 ألف عضو تقريبًا، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن الجمعية العمومية من إجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة في ظل الأنصبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1076 والتي تشترط لصحة انعقاد الجمعية كحد أدنى، حضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، إذ لم تكتمل الجمعية العمومية على الرغم من تعدد مرات الدعوة للانعقاد، والذى ترتب عليه استنفاذ الموارد المالية للنقابة التي تعاني أصلًا من الضعف المالي، فضلًا عن عدم وجود مجلس إدارة للنقابة لاستقالة جميع أعضائه عدا النقيب، فلم يعد قائمًا على إدارة النقابة سوى النقيب وهيئة مجلس مشكلة لهذا الغرض. أما التقرير الثاني فيتمثل في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، والذي يهدف لتقنين وضع المحلات المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط، لتنظيم حالة الفوضى الموجودة بها. وأعطى التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، كما حظر على المحال العامة تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم لموازنة وزارتي الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما. ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال المخالفة تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه. قانون الضريبة العقارية يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعديل بعـض أحكام القـانون رقـم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. وبحسب التقرير الذي أعدته اللجنة ينص التعديل، في المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: - تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020. - يهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة. اقرأ أيضًا: الموافقة على قانون المزايدات والمناقصات.. ونواب: يغلق باب الفساد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشة والضريبة والمحلات.. قوانين على طاولة البرلمان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .