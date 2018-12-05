ثلاث ملفات وراء زيارة قاسم سليماني لبغداد أمس

زار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، العاصمة العراقية بغداد يوم أمس الثلاثاء.

وأكد ناشطون أن هناك ثلاث ملفات دعت قاسم سليماني للتواجد في بغداد، أولها ضمان تنصيب الوزراء المحسوبين على المعسكر الايراني.

وثانيها، بحسب الناشطين، توسيع قاعدة الحليف السني ضمن الجغرافية السنية بعدما نجح في استقطاب ساسة ورجال دين سنة الى المعسكر الايراني.

وأضافوا أن الملف الثالث يتمحور حول التباحث عن الطرق والاليات التي ستتم لكسر العقوبات الامريكية على ايران