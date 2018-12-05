شكرا لقرائتكم خبر عن بسام فليفل يطالب بالتوسع فى إنشاء وحدات إسكان لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية، مطالبا بالتوسع فى إنشاء هذا الوحدات.

وأشاد فليفل، بالمجهود المبذول فى هذا الإطار وأن الفترة الأخيرة شهدت إنشاء العديد من الوحدات التى تناسب كافة القطاعات مما انعكس بشكل ملحوظ على أسعار العقارات فى سوق القطاع الخاص ولكن لابد من إنشاء وحدات للفئات غير القادرة على مستوى الجمهورية خاصة الشباب المقبلين على الزواج على ان يتم دعمها بشكل مباشر من قبل الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الوحدات يتم منحها للفئات غير القادرة بعد التأكد من أحقيتهم فى الحصول عليها وذلك يتم بناء على توفير قاعدة بيانات حقيقية حتى لا يحصل من لايستحق ونعانى من تكرار نفس الازمة وهى عم توافر وحدات لغير القادرين.