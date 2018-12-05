شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقية النواب : لقاء مع لجنتى "السياحة" و"النقل" لمناقشة خط مباشر مع جيبوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت لجنة الشئون الإفريقية لقاء برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى، مع السفير محمد ظهر حرسى سفير دولة جيبوتى بمصر،وفي مستهل اللقاء، رحب النائب طارق رضوان رئيس اللجنة بلقاء السفير في مجلس النواب، وأوضح أن هذا اللقاء لتوطيد العلاقات بين مصر ودول أفريقيا بصفة عامة ودولة جيبوتى بصفة خاصة.

وأعرب السفير – حسب البيان الصحفي - عن سعادة بحفاوة اللقاء وتطلع لعقد لقاءات أخرى، مشيراً إلي أنه بحكم الظروف في الفترة السابقة لم تكن العلاقة بين البلدين على المستوى المطلوب، حيث كانت أخر اجتماعات مشتركة بين البلدين في عام 2010، وبالرغم من وجود كثير من الاتفاقيات في كافة المجالات التي ترفع مستوى التعاون إلا أنها تحتاج إلى تفعيل.

وفى إطار كلمته تطرق السفير إلى بعض المشاكل والصعوبات التي تضعف مستوى التبادل التجارى بين البلدين وأهمها عدم وجود تواصل مباشر بين مصر وجيبوتى عن طريق البحر أو الجو، كما تمنى أن يكون هناك فروع للجامعات المصرية بدولة جيبوتى، ومعهد أزهرى ومدرسة للتعليم قبل الجامعى.

في المقابل، أكد رئيس اللجنة أنه بصدد عقد اجتماع مشترك مع لجنتى السياحة والطيران، والنقل والمواصلات، بحضور المسئولين بالحكومة لبحث مسألة الخط المباشر مع دولة جيبوتى ، مشيرا الى أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع سفراء الدول الأفريقية لتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه أشقائنا الأفريقية.