شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البدرى أحمد ضيف يتقدم ببيان عاجل بسبب مادة الفول.. ويؤكد: تسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وطالب ضيف فى بيان له اليوم، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة وتوعية المواطنين بخطورة هذه المادة وتنظيم عدد من الحملات المفاجئة على بائعى الفول واخذ عينات وتحليلها ومن يثبت أن يستخدم هذه المادة بشكل مفرط غير النسب المتفق عليها يتم توقيع غرامة مالية رادعة عليه للحفاظ على صحة المصريين خاصة وأن السواد الأعظم من المصريين يعتمدون على الفول كوجبة أساسية يوميا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الممارسات التى يقوم بها بعض التجار والمصانع والشركات فى غياب لدور الرقابة تتسبب هذه الممارسات الخاطئة فى زيادة نسبة الأمراض المزمنة وبالتالى ينعكس هذا على المزيانة المخصصة لوزارة الصحة وبالتالى فالتصدى لمثل هذه الأفعال يوفر على الدولة مليارات الجنيهات بالإضافة للحفاظ على صحة المصريين.