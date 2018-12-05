شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تشكل لجنة فرعية لفحص مستندات حصر أملاك الأوقاف بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية ثلاثية برئاسة النائب ياسر الأسيوطى وعضوية النائبين محمد الحسينى وسيد حماد موافى، لتلقى المستندات الخاصة بالتعدى على أراضى وأملاك هيئة الأوقاف فى حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من أجل فحصها ودراستها، تمهيدا لعرضها على لجنة الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، لنظر عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتى تضمنت طلبا مقدما من النائب سيد موافى حول التعدى على الأملاك والأراضى التابعة لهيئة الأوقاف بحى شبرا الخيمة، وذلك بحضور محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق.

وقال النائب سيد موافى أن التعديات على أملاك وأراضى الأوقاف بحى شبرا الخيمة فقط تصل إلى 2 مليار جنيه، مطالبا بحصر شامل لكل الأراضى والأملاك التابعة للأوقاف، وإزالة التعديات عليها، خاصة فيما يتعلق بوقف السادة البكرية، وحوض النحاس، إلى جانب وقف أمنة أم عيسى.