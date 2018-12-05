شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مصطفى عبد الواحد يطالب بتجهيز المجزر الآلى لذبح المواشى بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ونائب دائرة سنورس بمحافظة الفيوم، من انتشار الأمراض والأوبئة لعدم تجهيز المجزر الآلى بمحافظة الفيوم. وقال "عبد الواحد" فى طلب إحاطة قدمه، لتوجيهه إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إنه لا يوجد مجزر واحد إلى على مستوى الفيوم، مؤكدًا على أن عمليات ذبح المواشى تتم بصورة غير سليمة ولا توجد مجازر صالحة لذبح المواشى على أسس علمية سليمة. وطالب النائب أحمد مصطفى عبد الواحد من الدكتور عز الدين أبو ستيت بسرعة اتخاذ الإجراءات لتجهيز المجزر الآلى بمحافظة الفيوم.

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