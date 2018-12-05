رد قوي من السعودية على اتهام محمد بن سلمان في قضية خاشقجي

أحمد قاسم

قالت المتحدثة باسم سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، فاطمة باعشن، إن المملكة ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات من أطراف خارجية لاتهام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنه صاحب قرار قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت باعشن في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نلتزم بتصريحاتنا الأولية التي أفادت بأن ولي العهد يتواصل بشكل منتظم مع مختلف المسئولين الكبار في الديوان الملكي حول مسائل مختلفة".

وتابعت: "ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسئول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن...