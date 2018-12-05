مؤسسة الاقتصاد والسلام: مؤشر الإرهاب في العالم يكشف انخفاض عدد قتلى الهجمات الإرهابية

نشرت مؤسسة ​الاقتصاد​ والسلام مؤشرها عن الإرهاب في العالم تبين فيه أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية في العالم خلال العام 2017 انخفض بنسبة 27% مقارنة بالعام 2016، وبلغ عدد ضحاياها 18814 قتيلا. وللسنة الثالثة على التوالي يتراجع عدد قتلى الهجمات الإرهابية في العالم بعد أن كان بلغ الرقم الأعلى عام 2014، حسب ما نقلت مؤسسة التحليل والدراسات هذه الذي تتخذ من ​سيدني​ مركزا لها، وتعتمد في الأرقام التي تقدمها على معلومات تقوم بجمعها جامعة ميريلاند الأميركية.

وجاء في تقرير المؤسسة أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية في ​أوروبا​ الغربية انخفض عام 2017 الى 81 بينما كان 168 عام 2016. وتابع التقرير "إن الأرقام الأولية عن العام 2018 تؤشر الى استمرار الانخفاض، مع تسجيل وقوع أقل من عشرة قتلى في أوروبا الغربية من كانون الثاني الى تشرين الأول"، وذكر ستيف كيليلا رئيس المؤسسة ان " تنظيم الدولة الاسلامية فقد القسم الأكبر من قدرته على الجذب بسبب هزائمه العسكرية، وتراجع قدراته على تدبير اعتداءات في أوروبا". مشيرا الى ان "تحسن قدرات العمل في مجال ​مكافحة الإرهاب​، يضاف إليه الاعتماد على تقنيات مراقبة افضل، ساهما أيضا في هذا الانخفاض الكبير في عدد ضحايا الإرهاب في أوروبا".

وجاء في التقرير أيضا أنه تم تسجيل في كل من خمس دول (​أفغانستان​، ​العراق​، ​نيجيريا​، ​الصومال​ و​سوريا​) سقوط أكثر من ألف قتيل عام 2017، في حين أن هناك 19 دولة وقع فيها أكثر من مئة قتيل نتيجة الهجمات الإرهابية. وسجل أكبر عدد ضحايا للأعمال الإرهابية في أفغانستان خلال العام 2017.

وتابع التقرير ان "​تنظيم داعش​ بقي المجموعة الإرهابية التي تسببت بأكبر عدد من القتلى عام 2017، مع أن عدد القتلى الذين سقطوا بسببه انخفض بنسبة 52% عما كان عليه العام الذي سبق".