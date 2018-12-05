الحكومة الفرنسية: اللجوء للجيش للتأمين المظاهرات مسألة لا يمكن طرحها حاليا

أكد الناطق باسم ​الحكومة الفرنسية​ بينجامان غريفو أن "أعمال ​العنف​ التي شهدتها ​فرنسا​ الأسبوع الماضي على هامش مظاهرات السترات الصفراء غير شرعية".

وأشار غريفو، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة ل​مجلس الوزراء​ ترأسها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أن "الرئيس أكد على إيمانه بالجمهورية والديمقراطية وهو يعتبر أن هدف البعض هو استهداف الجمهورية فقط لا غير".

ولفت الى أن "ماكرون يدعو الجميع للتحلي بروح المسؤولية كما يدعو كافة القوى السياسية والنقابات للتمسك بمبادئ الجمهورية".

وردا على سؤال يتعلق بإمكانية اللجوء للجيش من أجل تأمين سلامة المظاهرات والتصدي للمكسرين، أكد غريفو أن "اللجوء للجيش لتأمين المظاهرات مسألة غير مطروحة حاليا. وقوات الأمن مهيأة أكثر لمثل هذه المواقف".

ووجه ماكرون دعوة إلى القوى السياسية والنقابات لكي يقوموا بدورهم بالدعوة للتهدئة لتجنب حدوث مظاهرات يوم السبت المقبل في ​باريس​.