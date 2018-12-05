ظريف يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن آلية الدفع الخاصة الأوروبية

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ "التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية الدفع الخاصة المُعدّة من قِبل ​الاتحاد الأوروبي​ ضد ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على إيران"، مشيراً إلى أن "الاتفاق على آلية الدفع الخاصة تم خلال لقاءات الجانب الإيراني مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في ​بروكسل​ وجنيف الأسبوع الماضي".

ولفت إلى ان "​الولايات المتحدة الأميركية​ تحاول جمع معلومات عن الآلية، بهدف عرقلتها، وأن الأوروبيين يتكتمون على الأمر لهذا السبب".