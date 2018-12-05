ظريف يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن آلية الدفع الخاصة الأوروبية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية الدفع الخاصة المُعدّة من قِبل الاتحاد الأوروبي ضد العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، مشيراً إلى أن "الاتفاق على آلية الدفع الخاصة تم خلال لقاءات الجانب الإيراني مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل وجنيف الأسبوع الماضي".
ولفت إلى ان "الولايات المتحدة الأميركية تحاول جمع معلومات عن الآلية، بهدف عرقلتها، وأن الأوروبيين يتكتمون على الأمر لهذا السبب".
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